“أطباء الأسنان يرفعون شعار “في بلادي ظلموني”.. والطبيبات: “ربات بيوت نفتقد للتغطية الصحية ولا إجازات للأمومة هذه مهزلة!! -فيديو

غطت المشاركة النسائية الكثيفة على فعاليات مسيرة الغضب التي نظمها أطباء الأسنان بالقطاع الحر، صباح اليوم بالرباط، للتنديد بالتجاهل الحكومي لمطالبهم المتعلقة بملفات التقاعد والتغطية الصحية، وتنظيم القطاع ومنع الممارسة غير الشرعية للمهنة.

الدكتورة مليكة البكوري، طبيبة أسنان بمدينة الرباط، أكدت في تصريح “لليوم 24” أن معاناة النساء من الطبيبات العاملات في القطاع هي مضاعفة، بالنظر إلى مسؤولياتهن المتعددة، حيث أن أغلبيتنه أمهات ربات بيوت تعملن لساعات طوال دون حقوق في التغطية الصحية ولا التقاعد ولا إجازات للأمومة، في حين تتعرضن لضغط ضريبي ولمنافسة شرسة من الممارسين غير الشرعيين للمهنة حسب تعبيرها.

أطباء وطبيبات الأسنان الذين حجوا إلى العاصمة من مختلف مدن المملكة لجأوا إلى تعديل أغنية “في بلادي ظلموني” التي أطلقها مشجعوا فريق الرجاء البيضاوي، واستخدامها في الإحتجاج على إجراءات ضريبية اعتبروها مجحفة في حق مهنيي القطاع.