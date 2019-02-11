أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، أن حصيلة وفيات الأشخاص، الذين تعاطوا لخمور مغشوشة، شمال البلاد، ارتفعت إلى 97 شخصا.
ونقلت وسائل إعلام محلية، نقلا عن المسؤول بالشرطة الهندية “أشوك كومار” أن 54 شخصا لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش، و11 في كوشيناغار، و33 آخرين في ولاية أوتارخند، شمال البلاد.
وأضاف المسؤول ذاته أن تقارير الطب الشرعي، ونتائج التشريح الأولي للجثث أثبتت أن الخمور كانت مزودة بالميثانول.
وقال مسؤولون إنه تم نقل نحو 50 شخصا إلى المستشفيات في منطقتي ساهارانبور، وهاريدوار، وأضافوا أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.
وألقت الشرطة القبض على 200 شخص لتورطهم في تجارة الكحوليات غير القانونية، كما صادرت المئات من لترات الكحول الملوث في مداهمات.
وأصدرت السلطات أوامرها بإجراء تحقيق في الواقعة، وجرى توقيف عدد من رجال الشرطة، والمسؤولين عن العمل لاتهامهم بالإهمال، أو التواطؤ.
كانت هذه تفاصيل خبر الخمور الفاسدة تقتل 97 شخصا.. والشرطة تعتقل 200 من المشتبه فيهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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