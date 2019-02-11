زهير بهاوي: لا أنافس لمجرد- فيديو

قال الفنان المغربي، زهير بهاوي، إنه لا يعتبر نفسه في منافسة مع الفنان سعد لمجرد، على الرغم من أنه يحقق بأعماله الفنية أرقاما قياسية، لم يسبقه إليها سوى “لمعلم”.

وكشف بهاوي، في تصريح لـ”اليوم24″، أنه يعمل على التحضير لجديده، وأنه لن يصدره في عيد الحب المقبل، عكس باقي الفنانين، الذين استغلوا مناسبة عيد الحب لإصدار أغان رومانسية.

وأضاف بهاوي أنه لا علم له بموضوع حذف لمجرد لمتابعته لحسابه على “أنستغرام”، مؤكدا أنه يعتبره مساندا له، منذ بداية مسيرته الفنية.

وحققت أعمال زهير بهاوي، أخيرا، أرقاما قياسية، جعلت بعضا يقارن نجاحه بنجاح سعد لمجرد.