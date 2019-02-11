أطفال مميزون في مجالات مختلفة.. رفعوا راية المغرب عاليا – فيديو

حقق أطفال مغاربة متميزون في مجالات مختلفة، أخيرا، التفوق، وأصبحوا مشاهير، يعرفهم المغاربة، ويحترمونهم، بسبب تميزهم، على الرغم من صغر سنهم.
واختلفت مجالات إبداعات أطفال مغاربة، وتنوعت، فمنهم من أبدع في المجال الثقافي، ومن تميز فنيا، وآخرون أبانوا عن قدرات ذهنية خارقة.
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