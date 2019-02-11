مدرب أوتوهو: سندافع عن حظوظنا أمام الرجاء وليس لدينا ما نخسره في مواجهة أبطال إفريقيا-فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

أكد بادارا ديالو، مدرب فريق أوتوهو الكونغولي، أن فريقه سيدافع عن حظوظه بالمباراة التي ستجمعه بالرجاء، بالجولة الصانية من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي ستجمع الطرفين، بعد غد الأربعاء، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأوضح مدرب الفريق الكونغولي، عشية اليوم الإثنين، على هامش الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء القاري: ” نحن كطفل أمام فريق الرجاء الرياضي، صاحب التجربة القارية الكبيرة والمتوج باللقب الأخير لكأس الكنفدرالية الإفريقية، ليس لدينا ما نخسره، سنقدم كل شيء هنا بالرباط”.

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وأوضح المتحدث ذاته، أن فريقه حديث على مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث تمكن من الوصول لقسم الأضواء بالكونغو والتتويج بلقب محلي قبل أربع سنوات تقريباً، لذا فالمجموعة ستكون على أهبة من الاستعداد، بعد التعادل الأول بدور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان قبل أسبوع تقريباً.

هذا وكانت قرعة دور المجموعات لكأس “الكاف” قد وضعت 3 أندية مغربية في المجموعة الأولى، ويتعلق الأمر بكل من الرجاء الرياضي، وحسنية أكادير، ثم نهضة بركان، إضافة إلى أوتوهو الكونغولي.