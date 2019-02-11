الداودي: هناك من يعرقلون برامج الدعم الاجتماعي لأنهم يشترون الفقراء في الانتخابات!

بعد أيام عن إقرار حكومة “سعد الدين العثماني”، لمشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد، خرج الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، ليتحدث عن جهات تعرقل برامج الدعم الاجتماعي.

وقال الداودي، مساء اليوم الإثنين، بالجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، “نعرف من خرج ضد الدعم المباشر للفقراء والدراويش”، مشيرا إلى أن “الذي لا يريد القضاء على الفقر، هو من يشري الفقراء في الانتخابات”.

وشدد المتحدث على أنه يجب أن تعود للمغاربة كرامتهم، ولا يجب أن يهانوا حين يشتري البعض أصواتهم خلال الانتخابات.

وأضاف الداودي، “معالجة الفقر همنا يوميا، لأنه بدون ذلك لن يكون استقرار للبلد، والاستقرار يتطلب أن نأخذ من الغني ونعطي للفقير”، مؤكدا أن “الذي يجب أن نأخذ منه ما بغاش وسنأخذ منه بالقوة، لأن هذا البلاد لكل المغاربة”.

وأوضح المتحدث أن البرامج الحالية لا يستفيد منها الفقراء، وقال، “سنضع حدا لهذا المشكل، وسنعجل بإخراج السجل الاجتماعي، دون أن نلتفت للحسابات السياسوية”.