سمير المجاري: تعاملت مع فضيل وأسماء لمنور.. ولا تواصل لي مع لمجرد !

كشف كاتب الكلمات سمير المجاري، لـ”اليوم24″ أنه تعامل مع فنانين كثر في أعمال غنائية جديدة ستصدر قريبا.

وقال سمير المجاري إن أقرب عمل سيصدر، ويشارك في إنجازه، هو “فيديو كليب” مع الفنان محسن صلاح الدين، من إخراج حسن الكورفطي.

المجاري أوضح أن هناك تعاملا مع فضيل في أغنية جديدة، وتعاون مع أسماء لمنور في مجموعة من الأغاني.

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وعن تعامله مع الفنان سعد لمجرد، نفى المجاري ذلك، موضحا غياب التواصل بينه، و”لمعلم”.

ويعتبر سمير المجاري من بين أبرز الأسماء الفنية الشابة المميزة في كتابة الكلمات، واقترن اسمه بالنجاح، الذي حصدته أغنية “انتي باغية واحد”، التي ألفها، واشتهر بها النجم سعد لمجرد، والموزع الموسيقي “دي جي”، “فان”.