الفاسي الفهري ينهي الخلاف مع نقابات الوكالات الحضرية ويعلن التوصل إلى اتفاق

بعد أيام من التوتر، وتوالي البيانات النقابية، المطالبة بحوار قطاعي، يفضي إلى اتفاق يعزز السلم الاجتماعي، فتح عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الاثنين، أبواب وزارته لمختلف الفرقاء النقابيين للتوقيع على محضر اتفاق اجتماعي على مشروع القانون الأساسي الموحد للوكالة الحضرية.

وأوضحت وزارة الفاسي الفهري، اليوم، أنه بحضور الوزير، والكاتب العام لوزارته، ثم التوقيع على محضر اتفاق جماعي على مشروع القانون الأساسي الموحد للوكالات الحضرية ، بين الأجهزة التقنية للوزارة الوصية و التنسيق النقابي الرباعي المشكل من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين في المغرب، والنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل.