تايلاند: الإفراج عن لاعب الكرة البحريني بعد سحب طلب تسليمه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفرجت تايلاند، اليوم الإثنين، عن لاعب كرة القدم البحريني اللاجئ في أستراليا حكيم العريبي، بعدما سحبت المنامة طلب تسليمه إليها، ونقلت قناة "تشانل نيوز آسيا" الآسيوية، عن مسؤولين بسلطات الهجرة في تايلاند، قولهم إنه "نقل إلى المطار على الفور".

وفي وقت سابق اليوم، أمرت محكمة تايلندية، بالإفراج عن العريبي الذي يحترف لعب كرة القدم في أستراليا، بعد أن أسقطت البحرين مذكرة تسليمه، في قضية أثارت انتباه العالم.

من جهتها، قالت المنامة إن لاعبها السابق حكيم العريبي، لا يزال مدانا، رغم وقف الإجراءات القانونية ضده في تايلاند.

وأفاد بيان للخارجية البحرينية، أنها "أوقفت الإجراءات القانونية ضد العريبي، في مملكة تايلاند"، دون تقديم سبب، واستدرك "إلا أن حكم الإدانة الصادر ضده من المحكمة لا يزال قائما".

وتابع: "يحق للعريبي تقديم استئنافه لمحكمة الاستئناف العليا في البحرين"، وشدد البيان، على حق البحرين في اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد العريبي، دون تفاصيل أكثر.

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وفي 2014، أصدرت محكمة بحرينية حكما غيابيا بسجن العريبي 10 سنوات، بتهمة "تخريب قسم شرطة"، وهي التهمة التي ينفيها العريبي.

واعتقلت السلطات التايلاندية العريبي (25 عاما) في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بموجب إشعار من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، لدى وصوله تايلاند، برفقة زوجته لقضاء شهر العسل.

وفي 2018، منحت أستراليا صفة "لاجئ سياسي" إلى العريبي، اللاعب السابق في المنتخب الوطني البحريني، والذي طالما انتقد الأسرة الحاكمة في بلاده.