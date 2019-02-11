المسابقة الفنية الثانية من The Walled Off Hotel Gallery

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

"لِندَعْها تُضيء" هو عنوان المسابقة الفنية الثانية في معرض فندق ذا وولد أوف، التي ستقام بالشراكة مع بلدية مدينة بيت لحم، وبلدية مدينة تورين الإيطالية.

تسلط المسابقة الضوء على قضايا الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، وطرحِها بأيادٍ وفكرٍ فلسطيني ضمن أعمال فنية مختلفة وابداعية.

ترتكز فكرة المسابقة على غرس ثقافة الحفاظ على البيئة واستخدام أنظمة الطاقة المتجددة وأهميتها بكل المستويات.

الفئة المستهدفة

تستهدف هذه المسابقة الفنانين الفلسطينيين من الفئة العمرية بين 18-35 سنة، من أي مكان في العالم.

لا يوجد أي رسوم على تقديم الطلبات، وهي مسابقة متاحة لجميع الفلسطينيين.

كيفية التقديم

Advertisements

على الفنانين المعنيين بالتقديم للمسابقة إرسال الوثائق التالية:

نموذج الطلب معبأ بكامل المعلومات المطلوبة باللغة العربية أو الإنجليزية وموقعًا من المشارك، مع إرفاق وثيقة إثبات الجنسية الفلسطينية. السيرة الذاتية، مع رسالة التعريف والترشح مكونة من 1000 حرف كحد أقصى. ملف كامل يحتوي صورًا لخمسة أعمال فنية مميزة للفنان المشارك كحد أقصى مع شرح عن التقنيات الفنية المستخدمة ومعلومات مفيدة تساعد لجنة الحكم خلال عملية الاختيار.





معلومات إضافية مهمة

يمكن أن يكون العمل الفني بأي شكل من أشكال الفنون البصرية (رسم، نحت، تصوير، فيديو)، ولا يتجاوز حجمه 100*70 سم. أن يكون العمل الفني أصليًا ولم يتم عرضه في أي مكان آخر مسبقًا. أن يتم إرسال المواد المقدمة (نموذج الطلب مع ملف الثبوتية، السيرة الذاتية، ورسالة الترشح، وملف الأعمال الفنية) يجب أن يتم إرسالها بصيغة الكترونية فقط (من خلال البريد الإلكتروني، We Transfer، Dropbox، الخ...) على عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

آخر موعد للتقديم: 10 نيسان (أبريل) 2019

للاستفسار عن أية معلومات أخرى بإمكانكم الاتصال على الرقم التالي من الاثنين إلى الخميس بين الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا: 0568547749.

لتحميل طلب المشاركة، اضغطوا هنا.