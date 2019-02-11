الإدارة الأميركية تستكمل "صفقة القرن" لتنشر بعد الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤولان في الإدارة الأميركية، اليوم الإثنين، إن بلورة خطة السلام الخاصة بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، (صفقة القرن) قد انتهت، وإنه تم إطلاعه على مضامينها.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن المسؤولين قولهما إن المسودة النهائية لـ"صفقة القرن" تمتد على نحو 175 إلى 200 صفحة، وإن خمسة مسؤولين فقط اطلعوا عليها.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن "الخطة استكملت، والرئيس مسرور بشأن ثوابت الصفقة".
وبحسب التقرير، فإن ترامب اطلع مرات كثيرة على تفاصيل الخطة من قبل السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، ومستشاره وصهره جاريد كوشنر، ومبعوثه إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات.
وقال المسؤولون الأميركيون إن الخطة لن تنشر قبل الانتخابات في إسرائيل، في التاسع من نيسان/ إبريل.
ونقل عن مسؤول أميركي قوله "لا ننوي أن نفعل شيئا يهدد أمن إسرائيل".
يذكر في هذا السياق أنه من المقرر أن يصل كوشنر، خلال الأسبوع، إلى مؤتمر وارسو، للمشاركة في مباحثات بشأن عدة قضايا إقليمية، بينها ما تسمى "عملية السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال المسؤولون الأميركيون إن مشاركة كوشنر في القمة هي "فرصة جدية للإدارة الأميركية لتذكير حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين سوف يعزز جهود الولايات المتحدة في لجم نفوذ إيران في الشرق الأوسط".
إلى ذلك، من المقرر أن يزور كوشنر، سوية مع غرينبلات، 5 دول عربية خليجية في نهاية الشهر، وذلك لمناقشة "صفقة القرن" بهدف الحصول على دعم هذه الدول.
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