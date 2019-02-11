برنامج إيرلندا-فلسطين للمنح الدراسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة يقبل مكتب الممثلية الإيرلندية في فلسطين حاليًا طلبات الانضمام إلى برنامج المنح الدراسية الأيرلندي-الفلسطيني الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي يقدم منحًا دراسية كاملة للدراسات العليا في أيرلندا للعام الدراسي 2019-2020. يدعم البرنامج الطلاب الفلسطينيين لإجراء دراسات الماجستير لمدة عام واحد في أيرلندا. المؤهلات المطلوبة Advertisements أن يكون المتقدم فلسطينيًا مقيمًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يحدد مساقين ليلتحق بهما من دليل برامج المنح الدراسية أيرلندا - فلسطين للدراسات العليا. أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من مؤسسة معتمدة بمتوسط ​​درجات تقديري لا يقل عن 75٪ أو 2.67 (أو ما يعادلها). أن يفي بالمعايير الأكاديمية اللازمة لقبوله في برنامج الماجستير التي اختاره في مؤسسة للتعليم العالي في أيرلندا. التقدم بطلب للحصول على مؤهل جديد وليس السعي للحصول على تمويل لدورة قد بدأها بالفعل أو ستبدأ قبل أن يتم إعلان المنح الدراسية. أن لا يحمل درجة الماجستير أو درجة أعلى منها مسبقًا؛ أن يكون قادرًا على الحصول على المنحة الدراسية في العام الدراسي 2019/2020. أن يكون حاصلًا على علامة إتقان اللغة الإنجليزية بالحد الأدنى كما يلي: 6.5 في امتحان IELTS ، أو 550 في برنامج الاختبارات المؤسسية (ITP) ، أو 80 في امتحان TOEFL عبر الإنترنت (iBT).

كيفيّة التقديم يمكن تحميل نماذج الطلب ودليل الدورة التدريبية الخاص بالبرنامج، من هنا. آخر موعد للتقديم: الخميس، 14 آذار (مارس) 2019. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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