انت الان تتابع تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون مقتل 8 جنود سعوديين قبالة جازان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 06:48 مساءً - أعلنت مليشيات الحوثي اليمنية مقتل 8 جنود سعوديين، اليوم الاثنين، بعملية نفذها مسلحو الجماعة قبالة قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وذكرت الجماعة في موقعها الرسمي أن "وحدة الهندسة" نفذت كميناً لعسكريين سعوديين في منطقة المدافن قبالة جازان، لافتةً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 8 جنود.

من جانبه، أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، اليوم، استعادة مواقع من سيطرة الحوثيين في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

في حين نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن قائد محور علب العميد ياسر مجلي، قوله: إن "قوات من اللواء 63 واللواء التاسع مشاه جبلي، سيطرت على جبل ردمان المطل على خط إمداد جبهة باقم، وما تبقى من قرى آل زماح شمال صعدة".

وأوضح أركان حرب محور "علب" العميد أديب الشهاب، أن "قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية نوعية لدحر المليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة باقم"، بحسب "سبأ".

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وأردف أن "العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا".

وتخوض السعودية والإمارات حرباً في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتسببت الحرب بحاجة ثلاثة أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية، ما دفع البلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أزمة اليمن "الأسوأ في العالم".

وتتهم منظمات دولية طيران التحالف بشن غارات على مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين العزّل، وفق تقارير دولية.

وتطالب جهات حقوقية بوقف الدعم العسكري الأمريكي والأوروبي للسعودية، حتى إن حكومات غربية أوقفت صفقات سلاح مع الرياض، بسبب تورطها في حرب اليمن.