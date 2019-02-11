الحرس الثوري الإيراني: سنمحو تل أبيب إذا شنت واشنطن هجوما على بلادنا

أكد قائد في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن طهران ستمحو تل ابيب من على وجه الأرض إذا ما شنت الولايات المتحدة هجوما على ايران.
ونقلت وكالة "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" للأنباء عن مساعد قائد الحرس للشؤون السياسية يد الله جواني قوله: "لا تملك الولايات المتحدة الشجاعة لإطلاق رصاصة واحدة علينا رغم كل إمكانياتها الدفاعية والعسكرية".
وأضاف جواني: "لكن إذا ما هاجمونا سنمحو تل أبيب وحيفا من على وجه الأرض".
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