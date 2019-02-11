بالفيديو: معارك سوريا ضمن أبرز الأحداث الدولية الأخيرة

سوريا : قسد تعلن بدء "المعركة الحاسمة" ضد "داعش".
وفي سياق متصل، ثمة تحذيرات أممية تكشف ان مخيم الركبان السوري يواجه أزمة إنسانية حادة.
من جهة أخرى، الحكومة الليبية الموقتة تعلن تطهير درنة من الإرهاب.
وفي السودان: ثلاثة قتلى في تحطم مروحية للأمم المتحدة جنوب البلاد.
أمّا بالنسبة لليونيسيف، فهي تطالب بإنهاء إستهداف الأطفال الفلسطينيين.
هذا وانّ رئاسة الاتحاد الإفريقي تنتقل إلى مصر لأول مرة في تاريخ المنظمة.
الى ذلك، سفير واشنطن لدى برلين يحذر أوروبا من خرق العقوبات المفروضة على إيران.
ويشار الى ان تركيا تحث الصين على احترام حقوق أقلية الإيغور المسلمة.
وأخيرا، الخارجية التركية: تعامل الصين مع الأويغور المسلمين "عار على الإنسانية".
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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