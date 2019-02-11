تحطم مروحية عسكرية تركية في إسطنبول أثناء هبوطها اضطراريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطمت مروحية عسكرية تركية في إسطنبول، الإثنين، وذلك أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا في منطقة تشكمه كوي.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن والي والي إسطنبول تأكيده أن المروحية العسكرية سقطت أثناء قيامها بهبوط اضطراري، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف والمطافئ هرعت على الموقع.
وأوضح أن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة أربع عسكريين كانوا على متن المروحية، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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