محمد بن زايد يلتقي رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في مجلس قصر البحر، الإثنين، ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تزور الدولة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات 2019 التي تقام في دبي.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية وأهمية دعم قضايا التغير المناخي بما يخدم شعوب العالم.



كما تناول اللقاء تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في دعم جهود الأمن والسلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات منذ تأسيسها على بناء شراكات متينة وفاعلة مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية الشاملة والمستدامة لمختلف شعوب العالم ودوله.

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من جانبها ثمنت ماريا فرناندا إسبينوزار دور الإمارات وجهودها في المجالات التنموية والإنسانية، كما أشادت بالقمة العالمية للحكومات التي تستضيفها الدولة وتسهم في ترسيخ مقومات الاستدامة وتعزيز جودة الحياة وضمان مستقبل أفضل لشعوب العالم.

حضر مجلس قصر البحر الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ عيسى بن زايد آل نهيان والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.