الان تتابع تحطم طائرة تركية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرب هواوي تتصاعد .. العملاق الصيني يرد على الاتهامات الأمريكية بالتجسس “Chrome OS 72” إصدار جديد من “غوغل” لنظام التشغيل “كروم” مكافأة كبيرة من “آبل” لصبي اكتشف ثغرة أمنية خطيرة في أجهزتها أكثر من مليون مستفيد في ختام النسخة الثانية من مبادرة السعودية تبرمج

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