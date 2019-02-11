الان تتابع الجيش الليبي: سنسلم حقل الشرارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، أنه سيتم تسليم حقل الشرارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط. وأضاف في بيان له، أنه لا يسعى للتقدم نحو حقل الفيل النفطي لأنه يعمل بشكل طبيعي.

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