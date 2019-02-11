رئيس الاتحاد الافريقي السابق يؤكد أن السيسى يقود الإتحاد لآفاق أكبر

غرد الرئيس الرواندى بول كاجامى، ورئيس الاتحاد الإفريقى السابق، على حسابه الرسمى بموقع تويتر، معلقًا على انتهاء مدة رئاسته للاتحاد قائلًا: لقد كان شرف لى أن أخدم الشعب وقادة إفريقيا كرئيس للاتحاد الإفريقى، مشيرًا إلى أن أفريقيا تتحرك بسرعة أكبر نحو تحقيق تطلعات مواطنيها.

وشدد كاجامى، أن التقدم الذى أحرزناه معًا فى إفريقيا اتجاه لا رجعة فيه لأنه بناء على أجندة يتم استكمالها، مؤكدًا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الإفريقى فى رئاسته للاتحاد لأنه يأخذه إلى آفاق أكبر.

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم أمس رئاسة الاتحاد الأفريقى.

وقال الرئيس الرواندى، بول كاجامى، خلال كلمة له بالقمة الـ32 للاتحاد الأفريقى، إنه سعى خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، الاستمرار فى بناء اتحاد قوى، وقادر ليحقق أهداف أجندة 2063، كما تم إعادة إطلاق صندوق السلام بلغ مقدراه 89 مليار دولار.