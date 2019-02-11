أبو الغيط ينفي وجود توافق على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

نفى أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، في بيروت، وجود توافق على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد تجميد عضويتها منذ 2011.

وكان أبو الغيط قد التقى في العاصمة اللبنانية بيروت، الرئيس ميشال عون .

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن أبو الغيط بعد اللقاء، "أقول إني أتابع بدقة شديدة جداً هذا الموضوع، ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه والذي يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية يعلنون فيه انتهاء الخلاف" .

وأضاف "وبالتالي الدعوة إلى عودة سوريا لشغل المقعد، حتى الآن لم أرصد هذا التطور أو المفهوم".

وعند سؤال أبو الغيط عن دعوة سوريا إلى القمة العربية العادية التي ستعقد في تونس في نهاية مارس (آذار) المقبل، أضاف، أن "وزراء الخارجية العرب سيلتقون في المجلس الوزاري العادي في 6 مارس (آذار) المقبل، ومن اليوم وحتى ذلك التاريخ هناك فرصة متاحة طبعاً، أي حوالي 3 أسابيع، واذا حدث هذا التطور فليكن، أما إذا لم يحصل، فهناك أيضاً اجتماع أخر لوزراء الخارجية في 27 -28 مارس (أذار) في تونس، ما زال هناك وقت متاح. ولكن المسألة ليست مسألة وقت بل إرادة، وتوافق الدول بين بعضها البعض".