رئيس وزراء الهند يُسلم جائزة أفضل إنجاز شخصي للرئيس التنفيذي لـ"أدنوك"

قدم رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الاثنين، جائزة أفضل إنجاز شخصي في قطاع الطاقة لوزير دولة الإمارات الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، سلطان بن أحمد الجابر.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن منح الجائزة لسلطان بن أحمد الجابر جاء تقديرا لمساهمته البارزة في قطاع النفط والغاز العالمي والطاقة بشكل عام، وذلك خلال مؤتمر الطاقة "بتروتك" المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتابعت "وكذلك تكريما لجهوده الدؤوبة واعترافا بإنجازاته البارزة في وضع آلية عمل ونموذج استباقي لما ستكون عليه شركات النفط الوطنية في المستقبل، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين أدنوك وأسواق النمو الرئيسة بما في ذلك جمهورية الهند".

وأشاد تقرير الجائزة بالنقلة النوعية التي يجري تنفيذها في "أدنوك" التي تشمل المواكبة الاستباقية للمتغيرات، وتنفيذ جهود التطوير والتحديث والحوكمة المؤسسية على نطاق كبير وضمن مسارات متعددة بشكل متزامن، وإرساء ثقافة تقوم على الارتقاء بالأداء المتميز وتعزيز القيمة، ورفع الكفاءة والتركيز على العائد الاقتصادي والربحية، وتعزيز المرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة لمشهد الطاقة العالمي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان تلبية الاحتياجات المتنامية لموارد الطاقة، خاصة من قبل الاقتصادات ذات معدلات النمو المرتفعة فيما يدخل العالم العصر الصناعي الرابع.

وبهذه المناسبة، قال رئيس وزراء الهند "أهنئ الدكتور سلطان أحمد الجابر على مساهمته المهمة في قطاع الطاقة ونظرته المستقبلية لتطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي".

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من جانبه، ذكر الدكتور سلطان أحمد الجابر "تعكس هذه الجائزة المرموقة جهود أدنوك الهادفة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق نقلة نوعية شاملة وترسيخ مكانتها الرائدة كشركة نفط وغاز تستشرف المستقبل وتسعى إلى تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، لا سيما في الأسواق الآسيوية ذات معدلات النمو المرتفعة، بما في ذلك جمهورية الهند الصديقة، حيث تحرص أدنوك على المساهمة في توطيد أواصر التعاون بين دولة الإمارات والهند من خلال تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع شركات الطاقة الهندية".

وأضاف "تأتي هذه الجائزة تقديرً للجهود الجماعية الدؤوبة والمتفانية والمخلصة لجميع كوادر أدنوك وفرق العمل والتي يبذلونها لترسيخ ثقافة تركز على الارتقاء بالأداء المتميز والتوسع في توظيف التكنولوجيا الرقمية. ونحن في أدنوك نحرص على استخدام المنصات الرقمية والتحليلات المتقدمة للكشف عن حلول جديدة تسهم في الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة على مستوى المجموعة، وكذلك تمكين كوادرنا البشرية من تطبيق أحدث التقنيات في مختلف مجالات ومراحل الأعمال".

وتابع: "كما أننا نعمل في الوقت نفسه على توسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات وجذب الاستثمارات للمساهمة في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي، مع التركيز على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على كل من النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات".

وحققت أدنوك منذ تولي سلطان أحمد الجابر منصب رئيسها التنفيذي قبل ثلاث سنوات إنجازات استثنائية، كان أبرزها توحيد أعمال المجموعة وهويتها المؤسسية، وبدء تعاملها مع أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، ونجاح أول اكتتاب عام على أسهم إحدى شركاتها، وفتح باب المشاركة في الامتيازات أمام شركاء استراتيجيين جدد، والعمل على النمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات باستثمارات تبلغ قيمتها 165 مليار درهم، وإطلاق مزايدة تنافسية لمنح تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في أبوظبي.

ونجحت أدنوك في عام 2018 بتحقيق هدفها في الوصول بسعتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وتم مؤخرا اختيار علامتها التجارية /هويتها/ الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط.