وزير الخارجية الفيتنامي يزور كوريا الشمالية قبل قمة ترمب وكيم

اسماء السيد - هانوي: يقوم وزير الخارجية الفيتنامي بزيارة رسمية لكوريا الشمالية من الثلاثاء للخميس، وفق ما أعلنت الوزارة الاثنين، وذلك قبل قمة مرتقبة في هانوي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأعلن ترمب الأسبوع الماضي على تويتر اسم عاصمة فيتنام، البلد الشيوعي سابقاً، مكانا لعقد قمته الثانية مع كيم جونغ أون في 27 و28 شباط/فبراير.

وأكدت وزارة الخارجية الفيتنامية الاثنين على موقعها الإلكتروني أن وزير الخارجية بفام بينه مينه "يقوم بزيارة رسمية لكوريا الديموقراطية من 12 إلى 14 شباط/فبراير" تلبيةً لدعوة نظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو.

ولم تُقدّم أي تفصيل إضافي عن الزيارة، لكن المتحدث باسم الخارجية الفيتنامية تي تو هانغ أعلن الأسبوع الماضي أن فيتنام على "استعداد للمساهمة (...) في إنجاح القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

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وسيواصل ترمب وكيم بحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وخلال لقائهما الأول في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة، وقّع كيم وترمب إعلانا مبهما حول "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، بدون تحديد مهلة لذلك. ولم يحقق أي تقدم في هذا الإطار منذ ذلك الحين، مع تباين بين الطرفين على فحوى هذا الطرح.

واستضافت فيتنام العام 2017 قمة التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمنتدى الاقتصادي العالمي الإقليمي العام 2018، ما ساهم في تعزيز تأثيرها الدبلوماسي.

