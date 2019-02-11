استطلاع جديد: غالبية البريطانيين مع تأجيل بريكست

اسماء السيد - لندن: أظهر استطلاع جديد نُشرت نتائجه قبل المواجهة القادمة في مجلس العموم بشأن استراتيجية بريكست في 14 فبراير الحالي أن غالبية البريطانيين تريد من رئيسة الوزراء تيريزا ماي ان تؤجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بي أم جي ريسيرتش لصحيفة الاندبندنت، فإن 53 في المئة من الناخبين مع تأجيل بريكست، الأمر الذي يفتح الباب لاستفتاء جديد أو إجراء مزيد من المفاوضات مع بروكسل.

وكان عدد من وزراء ماي تحدثوا علناً عن احتمال تمديد الفترة المتاحة لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي بعض الوقت ريثما يمرر التشريع ذو العلاقة في مجلس العموم وسط ادراك متزايد بأن تأجيل بريكست مدة قصيرة قد يكون حتمياً.

وجد الاستطلاع ان غالبية البريطانيين مع هذا التأجيل القصير ربما تمهيداً لاستفتاء آخر في حين أعرب 33 في المئة عن تأييدهم للخروج بلا اتفاق حتى إذا كان في ذلك ضرر بالاقتصاد، وقال 14 في المئة ان لا رأي لهم.

ومن نتائج الاستطلاع ان زهاء نصف البريطانيين (49 في المئة) يعتقدون ان بريكست بلا اتفاق سيكون كارثة اقتصادية ذات أضرار دائمة فيما ابدى 28 في المئة اختلافهم مع هذا الرأي.

وأيد 50 في المئة العودة الى الناخبين لحسم الأمر بالتصويت سواء في حالة بريكست بإتفاق أو بدون اتفاق، فيما عارض 33 في المئة مثل هذا الاجراء.

في هذه الأثناء يستعد اعضاء مجلس النواب الى مواجهة في عيد الحب حول خطة ماي لتنفيذ بريكست في وقت تسعى رئيسة الوزراء الى إيجاد مخرج من الطريق المسدود في قضية شبكة الأمان الخاصة بالحدود الايرلندية.

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وأعلن الاتحاد الأوروبي مراراً أنه لن يعيد التفاوض بشأن اتفاق بريكست، الذي استغرق تأمينه 18 شهراً، وبضمنه شبكة الأمان التي رفضتها أغلبية نواب مجلس العموم.

وأظهر الاستطلاع الجديد أن 53 في المئة من البريطانيين يعتقدون أن ماي لن تتمكن من الحصول على التنازلات التي تحتاجها لتمرير الاتفاق الجديد في البرلمان، فيما قال 22 في المئة فقط انها ستنجح في ذلك.

وإذا لم تتمكن ماي من التوصل الى اتفاق معدَّل مع الاتحاد الأوروبي لتقديمه الى مجلس العموم، فإنها يجب ان تقترح على المجلس مشروع قرار يمنحه فرصة جديدة لإدارة عملية بريكست بنفسه.

ويعتزم لفيف من النواب اطلاق محاولة جديدة لقطع الطريق على بريكست بلا اتفاق بعد فشل المحاولة الأولى التي صوتت أغلبية النواب ضدها في يناير الماضي.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-news-latest-delay-article-50-second-referendum-final-say-poll-bmg-research-a8771371.html

