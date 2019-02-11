تايلاند تفرج عن لاعب كرة بحريني لاجئ بعد إسقاط طلب تسليمه

بانكوك (رويترز) - غادر لاعب كرة القدم البحريني اللاجئ حكيم العريبي سجنا تايلانديا يوم الاثنين بعدما أسقطت السلطات قضية مثيرة للجدل لتسليمه إلى بلاده.
كان العريبي (25 عاما) قد فر من البحرين عام 2014 وحصل على وضع لاجئ في أستراليا وألقي القبض عليه في مطار بانكوك في نوفمبر تشرين الثاني أثناء زيارته لتايلاند لقضاء شهر العسل. واعتقل العريبي بعدما أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة اعتقال بحقه بناء على طلب البحرين.
ولم يتضح على الفور متى سحبت المنامة طلب التسليم. ولم ترد السلطات البحرينية على طلب من رويترز للتعليق.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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