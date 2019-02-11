سلمان رشدي لا يريد "العيش متخفيا" بعد 30 عاما على فتوى الخميني بحقه

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP صورة التقطت في باريس بتاريخ 10 ايلول/سبتمبر 2018 تظهر الروائي سلمان رشدي

يؤكد الكاتب سلمان رشدي أنه لم يعد يريد "العيش متخفّيا" وذلك مع الذكرى الثلاثين للفتوى بهدر دمه التي أصدرها بحقه مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران روح الله الخميني بسبب كتابه "آيات شيطانية".

وتغيرت حياة الكاتب في 14 شباط/فبراير 1989 عندما أمر الخميني بهدر دمه بعدما اعتبر أن روايته "آيات شيطانية" تسيء للإسلام عبر احتوائها ما يعتبر تجديفا. وجددت طهران هذه الفتوى عاما بعد عام.

وقال لوكالة فرانس برس خلال زيارة لباريس "لا أريد أن أعيش متخفّيا".

وقضى رشدي، الذي يعتبره البعض أعظم كاتب أنجبته الهند بعد روبندرونات طاغور، 13 عاما يعيش باسم مستعار وتحت حماية دائمة من الشرطة.

وقال في أيلول/سبتمبر "كنت أبلغ من العمر 41 عاما آنذاك، والآن أصبحت 71. لا بأس بالوضع الآن".

وأضاف "نعيش في عالم تتغير المواضيع فيه بشكل سريع للغاية. وهذا موضوع قديم جدا. هناك أمور عديدة أخرى ينبغي الخوف منها وأشخاص آخرون يجب قتلهم".

وتوقف رشدي عن استخدام الاسم المستعار بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 بشهر، أي عقب ثلاث سنوات من إعلان طهران "انتهاء" التهديد له.

لكن عناصر شرطة مسلحين وبلباس مدني جلسوا خارج باب مقر دار النشر الفرنسية في باريس حيث أجرت وكالة فرانس برس مقابلتها معه. وانتشر عدد آخر من العناصر في الباحة القريبة.

وفي وقت سابق، أكد رشدي الذي حضر معرضا للكتب في شرق فرنسا أنه يعيش "حياة طبيعية للغاية" في نيويورك، حيث أقام لنحو عقدين مضيفا "أركب قطار الأنفاق".

- جدل غير متوقع -

وكان "آيات شيطانية" خامس كتاب يؤلفه رشدي. وفي كتابه الأخير، وهو الـ18، تحت عنوان "البيت الذهبي"، يروي رشدي حكاية رجل من بومباي أعاد اكتشاف نفسه في نيويورك في محاولة للتخلص من ماضيه.

وقال إن سنوات الاحتجاجات المظلمة التي شهدت مخططات تفجير وقتل أحد مترجمي الكتاب وتعرض اثنين آخرين لعمليتي طعن وإطلاق نار "تبدو الآن كأنها أحداث وقعت منذ زمن طويل جدا".

وأكد أنه في الفترة التي تم فيها تأليف "آيات شيطانية" لم يكن الإسلام يشكل موضوع نقاش. وأضاف "من بين الأمور التي حدثت أن الناس في الغرب باتوا يعرفون أكثر (عن الإسلام) من السابق".

ومع ذلك، أسيء فهم الكتاب بشكل كبير برأي رشدي الذي أصر على أنه "في الحقيقة، رواية عن مهاجرين في لندن يتحدرون من جنوب آسيا".

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ويؤكد صديق رشدي، الكاتب البريطاني من أصل باكستاني حنيف قريشي، أن أي شخص "لن يملك الجرأة اليوم لكتابة +آيات شيطانية+ فما بالكم بنشره". © متوفر بواسطة AFP نساء إيرانيات يرفعن صور مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله خميني وخليفته آية الله علي خامنئي خلال تظاهرة في طهران للمطالبة بتطبيق الفتوى بهدر دم سلمان رشدي بتاريخ 13 تشرين الأول/اكتوبر 1998

لكن حتى قريشي، الذي ألف كتاب "الألبوم الأسود" الذي يروي كيف يدفع الشباب البريطانيون المسلمون أنفسهم إلى التطرف، أقر بأنه لم يكن يتوقع أن يثير كتاب رشدي الجدل عندما قرأ مسودته.

وقال "لم أنتبه لشيء فيه يمكنه إثارة حفيظة الأصوليين. رأيته ككتاب عن الاضطراب العقلي والتجديد والتغيير".

- "منافسة على التعصّب" -

لكن الغضب الذي أثاره شكل خطوة باتجاه تنامي الإسلام السياسي.

بدوره، أعرب المؤلف والصحافي الهندي سليل تريباثي من "نادي القلم الدولي" المدافع عن حقوق الكتّاب عن أمله بأن تملك دور النشر الرئيسية اليوم الشجاعة الكافية لنشر "آيات شيطانية" من جديد.

وقال "لم أفقد الأمل تماما، لكن لا شك في أن قضية رشدي أوجدت رقابة ذاتية. بات ينظر إلى العديد من المواضيع الآن على أنها محرمات".

وأضاف "في الهند حيث النزعة القومية الهندوسية، يتحدث الناس بحذر كبير عن الآلهة الهندوس إذ لا يمكن معرفة ما قد يحدث لك. تنامى تهديد العصابات بدرجة بات يشكل ظاهرة".

وأشار إلى أن وكلاء يمارسون الترهيب اليوم بدلا من قيام الحكومات بهذه المهمة، مشيرا إلى أن كل ما يحتاج اليه رجال الدين لإثارة غضب الحشود هو التعبير عن عدم إعجابهم بمنشور ما. © متوفر بواسطة AFP امرأة إيرانية تقرأ صحيفة في طهران بتاريخ 14 شباط/فبراير 2000 فيها رسم يظهر الكتب سلمان رشدي على حبل المشنقة

وحذر من أن "هذا واقع مخيف بالنسبة الى الكتاب. ما يجري هو منافسة على التعصّب" وفق قاعدة مفادها "إن كان بإمكان المسلمين منع نشر رسوم كاريكاتورية في الدنمارك، فلماذا لا يكون بإمكاننا في الهند وباكستان منع هذا الكاتب المسيحي أو الهندوسي من قول هذا وذاك؟".

ويؤكد شون غالاغر من منظمة "مؤشر الرقابة" في لندن أن العالم لم يتقدم كثيرا منذ قضية رشدي.

وقال إن "المسائل التي نتعامل معها اليوم هي ذاتها. النقاش بشأن قوانين التجديف هو جزء من حديث دوري ضروري للغاية. من المهم أن نحافظ على يقظتنا بشأن حرية التعبير وأن نجري هذه الحوارات الثقافية".

أما رشدي، فرد بحدة على سؤال عما اذا كان نادما على تأليف الكتاب "لست نادما على شيء".