كتبت- ياسمين محمد:
علق الدكتور أحمد ضاهر، مستشار وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، على شكاوى أولياء الأمور بشأن عدم وجود توجيهات لدى بعض مكاتب البريد بتحصيل قيمة بوليصة التأمين على "التابلت" المقرر تسليمه لطلاب بالصف الأول الثانوي، والمقدرة بـ100 جنيه سنويًا.
وقال ضاهر، في بيان صحفي، الاثنين، إن الوزارة تواصلت مع هيئة البريد لتحصيل قيمة بوليصة التأمين من أولياء الأمور في مكاتبها بالمحافظات، وتسهيل العملية عليهم، مشيرًا إلى أن كل من يحصل على جهاز لوحي "تابلت" سيدفع مبلغ التأمين، سواء كانوا طلابًا أو معلمين.
ولفت إلى أن...
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم": أبلغنا مكاتب البريد بتحصيل قيمة تأمين "التابلت" من أولياء الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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