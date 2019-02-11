"مسمعناش كلمة شكر واحدة".. أول تعليق لوزير التعليم بعد تسليم "التابلت"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تواصل مع طلاب الصف الأول الثانوي، والذين أبدوا تحمسهم لنظام التقويم الجديد، والذي يدخل جهاز "التابلت" في الدراسة به والامتحانات.

وأضاف شوقي، في تصريح خاص لمصراوي، أنه حرص على الاستماع لآراء الطلاب خلال زيارته مدارس أسوان؛ لتفقد أول أيام الفصل الدراسي الثاني، أمس الأحد، وأكدوا له تحمسهم للنظام الجديد وسعادتهم باستلام جهاز "التابلت".

وأوضح أن الوزارة تسلم الطلاب "التابلت" كهدية مجانية، من أجل تقديم تعليم أفضل، وتعليم الطلاب كيفية الحصول على المعلومة بهدف التعلم...