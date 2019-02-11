اللقاء التشاوري: لفتح صفحة جديدة بعد تأليف الحكومة والتعاون بالإصلاح

عقد "​اللقاء التشاوري​" للنواب ​السنة​ المستقلين اجتماعه الأسبوعي في دارة النائب ​عدنان طرابلسي​ في ​بيروت​ في حضور كل أعضائه، وجرى التداول في المستجدات الراهنة، خصوصا على المستوى الحكومي.

وأكد المجتمعون، في بيان، ان "اللقاء بصدد فتح صفحة جديدة بعد تأليف ​الحكومة​ يتوخى من خلالها أقصى التعاون الممكن في ورشة الإصلاح و​مكافحة الفساد​ والخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية"، معتبرين أن "هذه المهمة تتولاها الحكومة إجرائيا بحكم ​الدستور​ ولكنها فعليا مهمة كل القوى اللبنانية من خلال التعاون والانفتاح والإيجابية".

ولفت اللقاء الى ان "تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الفترة الماضية يضع الحكومة ​الجديدة​ أمام مهام كبرى وتحديات تتطلب الإسراع في المعالجة بعيدا عن التجاذبات السياسية"، وتوقف عند "التخوف السائد لدى المواطنين من إقرار وتمرير مزيد من الرسوم و​الضرائب​ ما يزيد الطين بلة ويغرقهم في دوامات العوز والركود"، مؤكدا "رفضه تحميل اية ضرائب جديدة للفقراء ولمحدودي الدخل".