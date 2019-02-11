مصلحة الليطاني عممت النشرة الدورية لكميات المياه الجارية في النهر

عممت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، ​النشرة​ الدورية تاريخ 11 شباط لكميات ​المياه​ الجارية في النهر في الحوضين الأعلى والأدنى ومنسوب ​بحيرة القرعون​، بالاضافة الى موجز حول مؤشرات نوعية المياه.

ولفتت الى ان "هذه الخطوة تأتي حرصا منها على إشراك الرأي العام والسلطات المعنية والبلديات الواقعة في حوض نهر الليطاني لإتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك المخاطر الناجمة عن إرتفاع منسوب المياه في المجاري المائية".