عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، النشرة الدورية تاريخ 11 شباط لكميات المياه الجارية في النهر في الحوضين الأعلى والأدنى ومنسوب بحيرة القرعون، بالاضافة الى موجز حول مؤشرات نوعية المياه.
ولفتت الى ان "هذه الخطوة تأتي حرصا منها على إشراك الرأي العام والسلطات المعنية والبلديات الواقعة في حوض نهر الليطاني لإتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك المخاطر الناجمة عن إرتفاع منسوب المياه في المجاري المائية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني عممت النشرة الدورية لكميات المياه الجارية في النهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.