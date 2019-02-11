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جنبلاط تلقى اتصالا من أبو الغيط وبحثا بآخر المستجدات السياسية بالمنطقة

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أعلنت مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، أنّ "رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​". هاتفي

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الاتصال كان وديًّا، تناولا في خلاله آخر المستجدات السياسية في المنطقة العربية"، مبيّنةً أنّ "جنبلاط وأبو الغيط اتّفقا على لقاء قريب في ​القاهرة​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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