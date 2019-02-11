أعلنت مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، أنّ "رئيس الحزب وليد جنبلاط تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط". هاتفي
ولفتت في بيان، إلى أنّ "الاتصال كان وديًّا، تناولا في خلاله آخر المستجدات السياسية في المنطقة العربية"، مبيّنةً أنّ "جنبلاط وأبو الغيط اتّفقا على لقاء قريب في القاهرة".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط تلقى اتصالا من أبو الغيط وبحثا بآخر المستجدات السياسية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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