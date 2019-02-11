جنبلاط تلقى اتصالا من أبو الغيط وبحثا بآخر المستجدات السياسية بالمنطقة

أعلنت مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، أنّ "رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​". هاتفي

ولفتت في بيان، إلى أنّ "الاتصال كان وديًّا، تناولا في خلاله آخر المستجدات السياسية في المنطقة العربية"، مبيّنةً أنّ "جنبلاط وأبو الغيط اتّفقا على لقاء قريب في ​القاهرة​".