فرنجية يستقبل سفيري ألمانيا وكوريا الجنوبية في بنشعي

استقبل رئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​ في دارته في ​بنشعي​ السفير الالماني في ​لبنان​ جورج بيرغيلين حيث عقد اجتماع بحضور الدكتور جان بطرس تخلله بحث في مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

كما استقبل سفير ​كوريا الجنوبية​ يونغ داي كوون بحضور الدكتور جان بطرس وجرى عرض للوضع الاقتصادي بالاضافة الى مسألة تطوير وتمكين العلاقات بين لبنان وكوريا الجنوبية.