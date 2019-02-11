فرنجية يستقبل سفيري ألمانيا وكوريا الجنوبية في بنشعي

استقبل رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في دارته في بنشعي السفير الالماني في لبنان جورج بيرغيلين حيث عقد اجتماع بحضور الدكتور جان بطرس تخلله بحث في مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
كما استقبل سفير كوريا الجنوبية يونغ داي كوون بحضور الدكتور جان بطرس وجرى عرض للوضع الاقتصادي بالاضافة الى مسألة تطوير وتمكين العلاقات بين لبنان وكوريا الجنوبية.
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