عقدت اللجنة المنبثقة من كتلة "التنمية والتحرير" و"اللقاء الديمقراطي" اجتماعا في مكتب امين عام "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، تابع مناقشة ورقة الاجراءات الفورية المقترحة من "اللقاء الديمقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي لخفض العجز المالي ومحاربة الفساد وضبط الهدر واصلاح وتطوير المؤسسات العامة. حضر الاجتماع الى الخليل، النواب: ياسين جابر، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن وبلال عبد الله وعدد من الخبراء.
واستكملت اللجنة في الاجتماع مناقشة ملاحظات كتلة "التنمية والتحرير" على الورقة المقدمة، وتم الاتفاق على آلية تنسيق دائمة بغية توحيد الأفكار المتداولة بورقة واحدة للتوجه في مرحلة لاحقة الى سائر الكتل النيابية.
وقد اجمعت اللجنة على اعطاء الاولية لتطبيق القوانين المرعية في مختلف القطاعات.
كانت هذه تفاصيل خبر كتلتا التنمية والتحرير واللقاء الديمقراطي تابعتا مناقشة ورقة الاخير لخفض العجز ومحاربة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.