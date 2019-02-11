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كتلتا التنمية والتحرير واللقاء الديمقراطي تابعتا مناقشة ورقة الاخير لخفض العجز ومحاربة الفساد

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عقدت اللجنة المنبثقة من كتلة "التنمية والتحرير" و"​اللقاء الديمقراطي​" اجتماعا في مكتب امين عام "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، تابع مناقشة ورقة الاجراءات الفورية المقترحة من "اللقاء الديمقراطي" و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ لخفض العجز المالي و​محاربة الفساد​ وضبط الهدر واصلاح وتطوير المؤسسات العامة. حضر الاجتماع الى الخليل، النواب: ​ياسين جابر​، ​فيصل الصايغ​، ​هادي ابو الحسن​ و​بلال عبد الله​ وعدد من الخبراء.

واستكملت اللجنة في الاجتماع مناقشة ملاحظات كتلة "التنمية والتحرير" على الورقة المقدمة، وتم الاتفاق على آلية تنسيق دائمة بغية توحيد الأفكار المتداولة بورقة واحدة للتوجه في مرحلة لاحقة الى سائر ​الكتل النيابية​.

وقد اجمعت اللجنة على اعطاء الاولية لتطبيق القوانين المرعية في مختلف القطاعات.

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