بو صعب بحث مع فوشيه بالعلاقات الثنائية ومع ديل كول بمسألة الأنفاق والتقى عبدالله ورفول

التقى وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​، يرافقه الملحق العسكري الفرنسي العقيد كريستيان شابال، حيث قدّم الضيفان التهنئة لِبو صعب لمناسبة تولّيه حقيبة الدفاع.

وجرى بحث بالأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات العريقة الّتي تربط بين البلدين، والدور الّذي تضطلع به ​فرنسا​ لناحية المساعدة على تعزيز قدرات ​الجيش اللبناني​ وتطويره. وتمّ التطرّق إلى مشاركة بو صعب في مؤتمر ​ميونخ​ للأمن المنوي عقده بين 15 و17 شباط الحالي في مدينة ميونخ، حيث أعرب بو صعب عن "نيّته لقاء وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورنس بارلي​ على هامش المؤتمر".

وتمّ التداول أيضًا في زيارة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى لبنان، المزمع حصولها في أواخر الفصل الثاني من العام الحالي.

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والتقى بو صعب، قائد قوات "​اليونيفيل​" اللواء ستيفانو ديل كول الّذي هنأه على منصبه الجديد، وجرى التداول في الأوضاع السائدة على طول ​الخط الأزرق​ ومسألة الأنفاق المزعومة وقضية بناء جدار الفصل الّذي يشيّده الجانب الإسرائيلي على طول الخط الأزرق والتعدّي على النقاط المتحفظ عليها.

وشدّد الجانبان على "ضرورة إعادة تفعيل عمل اللجنة المصغّرة لترسيم الخط الأزرق، بغية التوصّل إلى حلّ للخلافات القائمة على الحدود البرية والبحرية".

كما استقبل رئيس ​المحكمة العسكرية​ الدائمة العميد الركن حسين عبد الله والوزير السابق ​بيار رفول​ و​دافيد عيسى​.