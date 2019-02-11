ضو في تكريم رئيس مكتب مخابرات صيدا السابق: رجل دولة أرسى الأمن للجميع

كرَّم محافظ الجنوب ​منصور ضو​، الرئيس السابق لمكتب ​مخابرات الجيش​ في صيدا العميد ممدوح صعب، لبلوغه سن التقاعد، في حفل أقيم في سرايا صيدا الحكومية، بحضور ​قادة الأجهزة الأمنية​ في صيدا والجنوب ورؤساء الوحدات الإدارية العاملة في محافظة الجنوب ، وقدم له درعا تقديرية عربون شكر وتقدير لعطاءاته وجهوده في حفظ الأمن.

ونوّه ضو "بجهود صعب ودقة تأديته لمهامه الأمنية رغم كل الصعاب". شاكرا "العميد صعب لأنه كان رجل دولة بامتياز أرسى بأداء دوره الأمن والاستقرار لجميع المواطنين في صيدا وجوارها، شأنه شأن كل القوى الأمنية الموجودة معنا، لا يشغلها الا طمأنتنا واستتباب أوضاعنا واحوالنا الأمنية على الدوام".

صعب ألقى كلمة "شكر فيها المحافظ ضو، والحضور على لفتتهم الكريمة، مؤكدا ان "مهمتي الامنية التي كلفت بها من قبل الجيش رئيسا لمكتب المخابرات في صيدا اليوم أنهيتها لبلوغي سن التقاعد، ولكن المهمة سيتابعها من تختاره ​المؤسسة العسكرية​ في ​مديرية المخابرات​ لمواصلة الدور في حفظ امن المواطنين وأمانهم".

وقدّم ضو في الختام درعا تقديرية لصعب عربون شكر وتقدير لعطاءاته وجهوده في حفظ الأمن.