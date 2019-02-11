المفوض العام للاونروا وصل إلى بيروت آتيا من عمان للقاء عدد من المسؤولين

وصل الى ​بيروت​ بعد ظهر اليوم، المفوض العام للاونروا بيار كراهينبول آتيا من عمان في زيارةالى ​لبنان​ تستمر عدة أيام، يلتقي فيها عددا من المسؤولين اللبنانيين ويبحث معهم في شؤون عمل المفوضية في لبنان.

وكان في استقباله في المطار الدبلوماسي في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ ​رودريك خوري​ ومدير شؤون "​الاونروا​" بمكتب لبنان الاقليمي ​كلاوديو كوردوني​.