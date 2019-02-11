المفوض العام للاونروا وصل إلى بيروت آتيا من عمان للقاء عدد من المسؤولين

وصل الى بيروت بعد ظهر اليوم، المفوض العام للاونروا بيار كراهينبول آتيا من عمان في زيارةالى لبنان تستمر عدة أيام، يلتقي فيها عددا من المسؤولين اللبنانيين ويبحث معهم في شؤون عمل المفوضية في لبنان.
وكان في استقباله في المطار الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين رودريك خوري ومدير شؤون "الاونروا" بمكتب لبنان الاقليمي كلاوديو كوردوني.
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