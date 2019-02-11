طالبة في اللبنانية تحصد جائزة أفضل بوستر في مؤتمر Lebanese Endodontic Society

حصدت الطالبة في ​الجامعة اللبنانية​ – كلية طبّ الأسنان نادين أمين جائزة "أفضل بوستر وعرض دراسة حالة" في المؤتمر السنوي للـ Lebanese Endodontic Society تحت إشراف البروفسور إدمون كويس. نادين، التي تتابع دراسة الماستر – 3 في طب الأسنان شاركت في المؤتمر عن الجامعة اللبنانية إلى جانب طلاب من الجامعتين اليسوعية والعربية.

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