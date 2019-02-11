رابطة الروم الأرثوذكس دعت الحكومة لتنفيذ ما وعدت به لأن لبنان أمام منعطفات مفصلية

نوّهت "الرابطة ال​لبنان​ية للروم الارثوذكس"، بـ"تأليف ​الحكومة​ الجديدة، ولو بعد تأخّر تسعة أشهر من المفاوضات والسجالات والنقاشات، ما يدلّ على أنّ لبنان هو وطن طير الفينيق".

كما نوّهت، في بيان، بـ"رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وجميع المسؤولين السياسيين والقياديين على المستويات كافّة، الّذين ساهموا بشكل أو بآخر في إنجاح تأليف هذه الحكومة".

وطالبت الرابطة، الحكومة بأن "تنفّذ كلّ ما وعدت به، إن من خلال تصاريح الوزراء أو من خلال بيانها الوزاري، لأنّ لبنان أمام منعطفات مفصلية وخطيرة، فإمّا أن يعود دولة ديمقراطية، حرّة، مستقلّةً تلبّي حاجات مواطنيها وحقوقهم تحت سقف القانون، أو لا سمح الله إلى التفكّك والانحلال".