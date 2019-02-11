نصرالله استقبل ظريف: نتمنى أن تواصل إيران دعمها بالرغم من كل المؤامرات

توجّه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​، بالشكر إلى "قيادة ​إيران​ ومسؤوليها وشعبها على جميع ما قدّمته ل​لبنان​ و​فلسطين​ وحركات ​المقاومة​ وشعوب المنطقة، في مواجهة العدوان الصهيوني و​الإرهاب​ التكفيري".

وأكّد خلال استقباله وزير خارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​ والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، حيث تمّ استعراض آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، أنّ "هذه المساندة أدّت إلى صنع الإنتصارات في أكثر من ساحة وميدان".

وتمنّى السيد نصرالله، أنّ "تواصل إيران دعمها واهتمامها بالرغم من كلّ المؤامرات والضغوط الّتي تتعرّض لها بسبب ذلك".

من جهته، شدّد ظريف على "موقف إيران الثابت إلى جانب لبنان دولةً وشعبًا ومقاومةً، وإستعدادها لتقديم كلّ أشكال المساعدة والتعاون في مختلف الملفات المطروحة".