توجّه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بالشكر إلى "قيادة إيران ومسؤوليها وشعبها على جميع ما قدّمته للبنان وفلسطين وحركات المقاومة وشعوب المنطقة، في مواجهة العدوان الصهيوني والإرهاب التكفيري".
وأكّد خلال استقباله وزير خارجية الإيرانية محمد جواد ظريف والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا، حيث تمّ استعراض آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، أنّ "هذه المساندة أدّت إلى صنع الإنتصارات في أكثر من ساحة وميدان".
وتمنّى السيد نصرالله، أنّ "تواصل إيران دعمها واهتمامها بالرغم من كلّ المؤامرات والضغوط الّتي تتعرّض لها بسبب ذلك".
من جهته، شدّد ظريف على "موقف إيران الثابت إلى جانب لبنان دولةً وشعبًا ومقاومةً، وإستعدادها لتقديم كلّ أشكال المساعدة والتعاون في مختلف الملفات المطروحة".
كانت هذه تفاصيل خبر نصرالله استقبل ظريف: نتمنى أن تواصل إيران دعمها بالرغم من كل المؤامرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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