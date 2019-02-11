أكّد وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، تعليقًا على قضية مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تتستّر على جريمة، وستواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات وتواصل تحقيقها في القضية ومحاسبة المسؤولين".

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كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو عن قضية خاشقجي: أميركا لا تتستر على جريمة وستواصل تحقيقاتها ومحاسبة المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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