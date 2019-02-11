مسؤول بالحرس الثوري: سنمحو تل أبيب إذا شنت واشنطن هجوما على ايران

أكد مساعد قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي للشؤون السياسية يد الله جواني أن "​طهران​ ستمحو مدنا في ​إسرائيل​ من على وجه الأرض إذا ما شنت ​الولايات المتحدة​ هجوما على إيران".

وأوضح جواني أنه "لا تملك الولايات المتحدة الشجاعة لإطلاق رصاصة واحدة علينا رغم كل إمكانياتها الدفاعية والعسكرية"، مشيراً الى أنه "إذا ما هاجمونا سنمحو ​تل أبيب​ وحيفا من على وجه الأرض".