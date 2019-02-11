أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية يد الله جواني أن "طهران ستمحو مدنا في إسرائيل من على وجه الأرض إذا ما شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران".
وأوضح جواني أنه "لا تملك الولايات المتحدة الشجاعة لإطلاق رصاصة واحدة علينا رغم كل إمكانياتها الدفاعية والعسكرية"، مشيراً الى أنه "إذا ما هاجمونا سنمحو تل أبيب وحيفا من على وجه الأرض".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالحرس الثوري: سنمحو تل أبيب إذا شنت واشنطن هجوما على ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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