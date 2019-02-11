مسؤول أممي: "داعش" لازال يشكل تهديدا ولديه نحو 3 آلاف مقاتل أجنبي

أكد وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف أن "تنظيم "داعش" لازال يشكل تهديدا ولديه نحو 3 آلاف مقاتل أجنبي"، مشيراً إلى أن "قيادات "داعش" تخطط لعمليات إرهابية دولية".
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التهديد الذي يشكله "داعش" في سوريا والعراق، لفت فورونكوف إلى أن "داعش يمتلك احتياطيات مالية واستثمارات كبيرة"، معتبراً أن "داعش يشكل تهديدا في أوروبا وجنوب أسيا وأفريقيا".
وأوضح وكيل مكتب مكافحة الإرهاب أن "داعش يتحكم في شبكات التدريب في أفغانستان ولدية عديد من الخلايا الإرهابية".
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