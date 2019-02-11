مسؤول أممي: "داعش" لازال يشكل تهديدا ولديه نحو 3 آلاف مقاتل أجنبي

أكد وكيل الأمين العام لمكتب ​الأمم المتحدة​ ل​مكافحة الإرهاب​ ​فلاديمير فورونكوف​ أن "تنظيم "داعش" لازال يشكل تهديدا ولديه نحو 3 آلاف مقاتل أجنبي"، مشيراً إلى أن "قيادات "داعش" تخطط لعمليات إرهابية دولية".

وخلال جلسة ل​مجلس الأمن الدولي​ حول التهديد الذي يشكله "داعش" في ​سوريا​ و​العراق​، لفت فورونكوف إلى أن "داعش يمتلك احتياطيات مالية واستثمارات كبيرة"، معتبراً أن "داعش يشكل تهديدا في ​أوروبا​ وجنوب أسيا و​أفريقيا​".

وأوضح وكيل مكتب مكافحة الإرهاب أن "داعش يتحكم في شبكات التدريب في ​أفغانستان​ ولدية عديد من الخلايا الإرهابية".