رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: نسعى لحل سياسي بسوريا وفق القرارات الدولية

أكّدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا، "أنّنا ملتزمون بخطوات السلام من أجل مصلحة الشعب اليمني"، موضحةً أنّ "مسار السلام في اليمن يتطلّب إرادة سياسية من الجهات المعنيّة".
ولفتت في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا نفعل كلّ ما في وسعنا لإحلال السلام في اليمن، لكنّ الأزمات تكون أحيانًا صعبة جدًّا، ولذلك نريد التزام كلّ الجهات بما ندعو إليه"، مبيّنةً أنّ "الكثير من الدول تساهم في الالتزام بإعادة السلام إلى الشعب اليمني".
وأعلنت إسبينوزا "أنّنا نسعى إلى حلّ سياسي في سوريا وفق القرارات الدولية، ونعمل على تشكيل لجنة دستورية عبر المبعوث الخاص إلى سوريا"، منوّهةً إلى "أنّنا نرى أنّ هناك إرادة سياسية لتحقيق تقدم في المسار السياسي في سوريا".
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