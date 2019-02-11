سبوتنيك: طيران التحالف العربي يستهدف 3 محافظات يمنية بسلسلة غارات

شن طيران ​التحالف العربي​ بقيادة ​السعودية​ سلسلة غارات على محافظات ذمار ومأرب وصعدة في ​اليمن​.

وذكر مصدر عسكري يمني، لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، أن "طيران التحالف استهدف بأربع غارات مواقع في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس شمال غربي ذمار، ونفذ غارتين على مواقع بمديرية صرواح في محافظة مأرب".

ولفت إلى أن "طيران التحالف جدد قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث شن غارتين على مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة".