مساق مجالس في التاريخ العربي والإسلامي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة للمهتمين بالتاريخ العربي الإسلامي، بالفكر والواقع العربي المعاصر، يدعوكم حراك سير وصيرورة للانضمام لمساقه السنوي حيث تجدون مساحة جادة للتعلم والنقاش حول قضايا مركزية تتراوح زمانيًا بين عرب ما قبل الإسلام وثورات الربيع العربي برفقة باحثين مختصين من جامعات مختلفة. تفاصيل المساقات في التاريخ العربي الإسلامي تاريخ العلوم في الحضارة العربية الإسلامية – ابن الهيثم | د. أحمد إغبارية - جامعة تل أبيب عرب ما قبل الإسلام: آليات إنتاج المعرفة | أستاذ جمال ضاهر – جامعة بيرزيت (تقام المحاضرة في رام الله) الفن والعمارة: جولة في قصر هشام في أريحا وجولة في البلدة القديمة في القدس | د. توفيق دعادلة – الجامعة العبرية في التاريخ العربي الحديث الحداثة | د. وائل أبو عقصة – الجامعة العبرية المسيحيون العرب وتشكيل القومية العربية | د. جوني منصور – مدى الكرمل الإسلام الحركي | د. مهند مصطفى – مدى الكرمل تشكل الهوية الفلسطينية | الباحث فادي عاصلة ثورات الربيع العربي | د. وائل أبو عفصة Advertisements مواعيد اللقاءات تقم اللقاءات في جبل المشارف أيام الثلاثاء من الفصل الثاني، الساعة 18:30. للاستفسار، اتصلوا على الرقم التالي: 0505875197 للتسجيل في المساق، اضغطوا هنا. ملصق الإعلان

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