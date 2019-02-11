انت الان تتابع تفاصيل خبر بريطانيا: سنعود لـ"العالمية" والاستعراض العسكري بعد البريكست والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 05:24 مساءً - قال وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، اليوم الاثنين، إن شعار "بريطانيا العالمية" الذي رفعته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ليس مجرد تعبير بليغ لأن المملكة المتحدة ستكون مستعدة لاستعراض عضلاتها العسكرية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف وليامسون، في خطاب ألقاه في المعهد الملكي للدراسات العسكرية بلندن: "بما أن اللعبة الجديدة ستكون في ملعب عالمي، فيجب أن نكون مستعدين للتنافس من أجل مصالحنا وقيمنا".

وتابع قائلاً: "هذا هو السبب في أن بريطانيا العالمية تحتاج إلى أن تكون أكثر بكثير من عبارة بليغة، يجب أن تترجم إلى عمل، وقواتنا المسلحة هي أفضل ممثل لبريطانيا العالمية فيما يتعلق بالعمل".

وأعلن وليامسون أن "المهمة الأولى لحاملة طائرات الملكة إليزابيث ستشمل العمل في مناطق البحر الأبيض والشرق الأوسط والمحيط الهادي، وستحمل السفينة طائرات بريطانية وأمريكية من طراز إف-35".

وأشار الوزير إلى العلاقات العسكرية الوثيقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، كما أيد دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدول الناتو لزيادة الإنفاق الدفاعي من أجل التعامل بشكل أفضل مع ما يسميه "الاستفزازات الروسية".

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وحول توتر العلاقات بين موسكو والغرب بسبب قضايا تشمل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، والادعاءات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، والوقوف وراء هجوم سالزبوري في بريطانيا.

وعلق الوزير البريطاني على ذلك، بقوله: إن "على روسيا أن تدفع ثمن مثل هذه الأفعال".

وأضاف أن "الحديث فقط والفشل في اتخاذ قرارات يجعل الآخرين ينظرون إلى بريطانيا، على أنها ليست أكثر من مجرد نمر من ورق".

وتعيش بريطانيا في أزمة سياسية؛ حيث تسعى رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إلى التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة على ترك الاتحاد الأوروبي، لتنهي أكثر من 4 عقود من الاندماج السياسي والاقتصادي في أوروبا.

وتسعى بريطانيا إلى إعادة هيمنتها السياسية والعسكرية على السياسة العالمية، بعد أن كانت تدور ضمن فلك أوروبا، وفي سياق ذلك افتتحت قواعد عسكرية لها في عمان والبحرين.