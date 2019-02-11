شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة باقم والان نبدء بالتفاصيل

حرّرت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع جديدة في جبهة باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد محور علب العميد ياسر مجلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "إن قوات من اللواء ٦٣ واللواء التاسع مشاة جبلي، حررت جبل ردمان المطل على خط أمداد جبهة باقم وتم تحرير ما تبقى من قرى "آل زماح".

وأكد أركان حرب المحور العميد أديب الشهاب أن قوات الجيش اليمنية أطلقت عملية عسكرية نوعية لدحر الميليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة باقم، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الارهابية.