أبو الغيط: لا توافق بعد بشأن عضوية سوريا في الجامعة العربية

الخليج 365/ بغدادأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد توافق بين الدول الأعضاء قد يسمح بعودة عضوية سوريا التي جرى تعليقها عام 2011.

وقال أبو الغيط خلال زيارة لبيروت بأنه لا يوجد توافق بعد بشأن السماح بعودة سوريا إلى الجامعة.

وأضاف "أتابع بدقة شديدة جدا هذا الموضوع ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه والذي يمكن أن يؤدي إلى اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعلنون فيه انتهاء الخلاف وبالتالي الدعوة إلى عودة سوريا لشغل المقعد".



وعند سؤاله عن فرص إعادة سوريا إلى الجامعة، أشار أبو الغيط إلى أنه من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء اجتماعين قبل القمة.

وتابع قائلا: "لكن المسألة ليس في الوقت.. المسألة هي إرادة.. أي توافق الدول فيما بينها.. يجب أن يكون هناك توافق لكي تعود سوريا".

ومن المقرر أن تعقد الجامعة العربية اجتماع قمة لزعماء الدول الأعضاء نهاية آذار في تونس.

