انتصارات للجيش اليمني بصعدة وتعزيزات الحوثي شرق صنعاء تتهاوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق الجيش اليمني، الإثنين ، تقدما جديدا في معقل مليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، فيما دك تعزيزات حوثية شرق صنعاء.



وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية، في بيان صحفي، أن قوات الجيش الوطني حررت مرتفعات جبال"ردمان"، وطهرت عددا من مواقع المليشيا المحيطة بها في جبهة مديرية باقم شمال صعدة.

وطبقا للبيان، فقد باغتت وحدات الجيش بهجوم خاطف مواقع تحصينات مليشيا الحوثي، وتمكنت من استكمال تحرير قرى "آل زماح" في ذات الجبهة، وذلك بعد تهاوي صفوف الانقلابين.



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وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية، فضلا عن تدمير عدد من الآليات القتالية، وفق المصدر.



في السياق ذاته، دكت مدفعية الجيش تجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية، شرقي العاصمة صنعاء.



وقال بيان آخر للدفاع اليمنية، إن القصف استهدف تجمعات وتعزيزات حوثية في بلدة حريب بجبهة نهم، ما أسفر عن تدمير عدد من الدوريات التابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.