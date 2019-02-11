قالت كيليان كونواي المستشارة الكبيرة بالبيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في المستقبل القريب، في تصريح إيجابي فيما يتعلق باحتمال التوصل إلى اتفاق للتجارة بين البلدين.
وأضافت كونواي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ”هذا ممكن... إنه يريد لقاء الرئيس شي قريبا جدا“.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان البلدان يقتربان من إبرام اتفاق للتجارة، قالت ”يبدو الأمر كذلك، بالتأكيد“.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشارة بالبيت الأبيض لفوكس نيوز: لقاء ترامب وشي ما زال ممكنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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