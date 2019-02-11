مستشارة بالبيت الأبيض لفوكس نيوز: لقاء ترامب وشي ما زال ممكنا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الى اليسار" ونظيره الصيني شي جين بينغ في هامبورج

قالت كيليان كونواي المستشارة الكبيرة بالبيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في المستقبل القريب، في تصريح إيجابي فيما يتعلق باحتمال التوصل إلى اتفاق للتجارة بين البلدين.

وأضافت كونواي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز ”هذا ممكن... إنه يريد لقاء الرئيس شي قريبا جدا“.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان البلدان يقتربان من إبرام اتفاق للتجارة، قالت ”يبدو الأمر كذلك، بالتأكيد“.